Аренда роскошной яхты в Стамбуле — это не просто способ насладиться видами, а возможность окунуться в атмосферу комфорта, уединённости и роскоши.
Что мы предлагаем
Стамбул — это город, где Европа встречается с Азией, а его главная водная артерия, Босфор, открывает уникальные возможности для морских прогулок. Мы предоставляем аренду роскошных яхт для незабываемых прогулок по Босфору, частных мероприятий и эксклюзивных круизов.
Каждое судно оснащено современным оборудованием и оформлено с учётом самых высоких стандартов комфорта.
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Наш опытный экипаж обеспечит ваш комфорт и безопасность на борту. Вы можете быть уверены, что ваше время на яхте будет максимально приятным и расслабляющим. Мы заботимся о каждой детали, чтобы ваше путешествие прошло безупречно.
Дополнительные услуги
Для вашего отдыха и комфорта мы предлагаем:
Маршруты и направления
Стамбул богат живописными видами, и мы предлагаем самые захватывающие маршруты:
Яхты для особых случаев
Наши яхты подойдут для различных мероприятий:
Аренда роскошной яхты в Стамбуле – это возможность увидеть город с уникальной перспективы, наслаждаясь абсолютным комфортом. Независимо от формата мероприятия, мы создадим для вас идеальные условия для незабываемого отдыха.
Забронируйте яхту уже сегодня и откройте для себя роскошный мир морских путешествий по Босфору.