Что мы предлагаем

Стамбул — это город, где Европа встречается с Азией, а его главная водная артерия, Босфор, открывает уникальные возможности для морских прогулок. Мы предоставляем аренду роскошных яхт для незабываемых прогулок по Босфору, частных мероприятий и эксклюзивных круизов.

Динамичные путешествия между разными частями города.

Неспешная атмосфера и потрясающие панорамные виды.

Яркие вечеринки на воде.

Максимальный комфорт для многодневных круизов и частных торжеств.

Каждое судно оснащено современным оборудованием и оформлено с учётом самых высоких стандартов комфорта.