Досуг и развлечения в Иерусалим
Популярное гастрономическое заведение, известное своей элегантной, но непринужденной атмосферой, креативной кухней и высоким качеством обслуживания. Изначально открывшись как бар, сегодня это полноценный ресторан высокого класса.
Популярный и атмосферный коктейльный бар, который находится в самом центре города. Заведение пользуется отличной репутацией среди местных жителей и туристов.
Популярный кошерный тапас-бар и ресторан. Заведение сочетает в себе традиционную испанскую кухню, адаптированную под израильские кулинарные традиции, и обширную коктейльную карту.
Легендарный иерусалимский ресторан, расположенный в самом сердце знаменитого рынка Махане-Йегуда. Основанное в 1952 году, это место известно своей аутентичной ближневосточной, курдской, турецкой и иракской кухней.
Элегантный и изысканный бар-ресторан. Заведение славится своей роскошной атмосферой, высоким уровнем обслуживания и считается одним из лучших мест в городе для отдыха и встреч.
Знаменитый кошерный ресторан танахической кухни. Заведение известно своей уникальной концепцией и считается одним из самых творческих кошерных ресторанов в мире.
Исторический и культурный музей в Восточном Иерусалиме, известный своей богатой коллекцией артефактов, найденных на территории Святой земли, и уникальной архитектурой.
Крупнейший культурный центр страны и один из самых значимых музеев археологии и искусства в мире. Его площадь составляет более 81 000 квадратных метров, а энциклопедические коллекции охватывают период от доисторических времен до наших дней.
Один из самых известных панорамных ресторанов Иерусалима, расположенный на 4-м этаже исторического комплекса Папского института «Нотр-Дам». Главная особенность заведения — захватывающий панорамный вид на 360 градусов на стены Старого города, Купол Скалы и Елеонскую гору.
Один из самых популярных и атмосферных ирландских пабов в Израиле, сочетающий классические традиции паба с яркой ночной жизнью. Заведение регулярно собирает как местных жителей, так и туристов.
Высоко оцененный ресторан традиционной кухни в Старом городе Иерусалима, известный своим гостеприимством, аутентичными блюдами и отличным сервисом. Посетители отмечают его как одну из главных кулинарных жемчужин города.
Уникальное арт-пространство, расположенное в сердце Старого города Иерусалима, в Христианском квартале. Это единственная коммерческая галерея в этой части города, которая предлагает посетителям погрузиться в местную культуру и приобрести уникальные сувениры.