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Barbara Shuk в Иерусалиме

Barbara Shuk

О месте

Атмосферный бар в духе легендарного рынка - непринужденно, аутентично и очень весело. Широкий выбор напитков, закуски, а вечеринка часто перерастает в танцы.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка

Контакты

HaEgoz St 16, Jerusalem
+972586512675

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг11:00 - 02:00
Пятница10:00 - 16:00
Суббота20:00 - 03:00
Воскресенье12:00 - 02:00
Контакты
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