Barbara Shuk в Иерусалиме
О месте
Атмосферный бар в духе легендарного рынка - непринужденно, аутентично и очень весело. Широкий выбор напитков, закуски, а вечеринка часто перерастает в танцы.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Контакты
HaEgoz St 16, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг11:00 - 02:00
Пятница10:00 - 16:00
Суббота20:00 - 03:00
Воскресенье12:00 - 02:00