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Andalucia в Иерусалиме

Andalucia

О месте

Популярный кошерный тапас-бар и ресторан. Заведение сочетает в себе традиционную испанскую кухню, адаптированную под израильские кулинарные традиции, и обширную коктейльную карту.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Ze'ev Raban St 2, Jerusalem
+97226266306

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 23:30
Вторник18:00 - 23:30
Среда18:00 - 23:30
Четверг18:00 - 01:00
Суббота21:30 - 01:00
Воскресенье18:00 - 23:30
Контакты
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