Andalucia в Иерусалиме
О месте
Популярный кошерный тапас-бар и ресторан. Заведение сочетает в себе традиционную испанскую кухню, адаптированную под израильские кулинарные традиции, и обширную коктейльную карту.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Ze'ev Raban St 2, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 23:30
Вторник18:00 - 23:30
Среда18:00 - 23:30
Четверг18:00 - 01:00
Суббота21:30 - 01:00
Воскресенье18:00 - 23:30