King's Court Lounge & Bar в Иерусалиме
О месте
Элегантный и изысканный бар-ресторан. Заведение славится своей роскошной атмосферой, высоким уровнем обслуживания и считается одним из лучших мест в городе для отдыха и встреч.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Gershon Agron St 26-28, Jerusalem, 9419009
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 15:00
Суббота20:30 - 22:30
Воскресенье12:00 - 23:00