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The Terrace в Иерусалиме

The Terrace

О месте

Престижный сезонный лаундж-бар под открытым небом, расположенный на четвертом этаже пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Jerusalem.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Gershon Agron St 26-28, Jerusalem, 9419008
+972549509092

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 23:00
Вторник18:30 - 23:00
Среда18:30 - 23:00
Четверг18:30 - 23:00
Воскресенье18:30 - 23:00
Контакты
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