BeerBazaar в Иерусалиме
О месте
Популярный центр крафтового пива и ресторан, расположенный в самом сердце крытого рынка Махане Иегуда. Заведение предлагает более 100 сортов израильского крафтового пива и блюда аутентичной кошерной кухни.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
3 9431803, Etz Hayyim St, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:30
Вторник11:00 - 00:30
Среда11:00 - 00:30
Четверг11:00 - 02:00
Пятница10:00 - 15:00
Суббота19:00 - 00:30
Воскресенье11:00 - 00:30