Gatsby Cocktail Room в Иерусалиме
О месте
Стильный и атмосферный коктейль-бар в стиле 1920-х годов, расположенный в самом центре Иерусалима. Это культовое место, признанное одним из лучших коктейль-баров Израиля.
Особенности
Посадочные места
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Hillel St 18, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 00:00
Вторник19:00 - 00:00
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 01:00
Пятница19:00 - 01:00
Суббота19:00 - 00:00
Воскресенье19:00 - 00:00