Rabbit Hole в Иерусалиме
О месте
Популярный и атмосферный коктейльный бар, который находится в самом центре города. Заведение пользуется отличной репутацией среди местных жителей и туристов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Yanai St 3, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 00:00
Вторник19:00 - 00:00
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Суббота21:00 - 00:00
Воскресенье19:00 - 00:00