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Rabbit Hole в Иерусалиме

Rabbit Hole

О месте

Популярный и атмосферный коктейльный бар, который находится в самом центре города. Заведение пользуется отличной репутацией среди местных жителей и туристов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Yanai St 3, Jerusalem
+972526221713

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 00:00
Вторник19:00 - 00:00
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Суббота21:00 - 00:00
Воскресенье19:00 - 00:00
Контакты
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