Dublin Irish Pub в Иерусалиме
О месте
Один из самых популярных и атмосферных ирландских пабов в Израиле, сочетающий классические традиции паба с яркой ночной жизнью. Заведение регулярно собирает как местных жителей, так и туристов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Shamai St 4, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 03:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 02:00