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Levantine Gallery в Иерусалиме

Levantine Gallery

О месте

Уникальное арт-пространство, расположенное в сердце Старого города Иерусалима, в Христианском квартале. Это единственная коммерческая галерея в этой части города, которая предлагает посетителям погрузиться в местную культуру и приобрести уникальные сувениры.

Контакты

16 Christian Quarter Road, Old City, Jerusalem
+97229707790

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 18:00
Вторник10:30 - 18:00
Среда10:30 - 18:00
Четверг10:30 - 18:00
Пятница14:00 - 18:00
Суббота10:30 - 18:00
Воскресенье10:30 - 18:00
Контакты
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