Levantine Gallery в Иерусалиме
О месте
Уникальное арт-пространство, расположенное в сердце Старого города Иерусалима, в Христианском квартале. Это единственная коммерческая галерея в этой части города, которая предлагает посетителям погрузиться в местную культуру и приобрести уникальные сувениры.
Контакты
16 Christian Quarter Road, Old City, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 18:00
Вторник10:30 - 18:00
Среда10:30 - 18:00
Четверг10:30 - 18:00
Пятница14:00 - 18:00
Суббота10:30 - 18:00
Воскресенье10:30 - 18:00