Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Azura в Иерусалиме

Azura

О месте

Легендарный иерусалимский ресторан, расположенный в самом сердце знаменитого рынка Махане-Йегуда. Основанное в 1952 году, это место известно своей аутентичной ближневосточной, курдской, турецкой и иракской кухней.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Ha-Eshkol St 4, Jerusalem
+97226235204

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 16:00
Вторник09:00 - 16:00
Среда09:00 - 16:00
Четверг09:00 - 16:00
Пятница09:00 - 15:30
Воскресенье09:00 - 16:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM