Azura в Иерусалиме
О месте
Легендарный иерусалимский ресторан, расположенный в самом сердце знаменитого рынка Махане-Йегуда. Основанное в 1952 году, это место известно своей аутентичной ближневосточной, курдской, турецкой и иракской кухней.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Ha-Eshkol St 4, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 16:00
Вторник09:00 - 16:00
Среда09:00 - 16:00
Четверг09:00 - 16:00
Пятница09:00 - 15:30
Воскресенье09:00 - 16:00