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Nah'man в Иерусалиме

Nah'man

О месте

Уютный и элегантный кошерный ресторан в районе Нахалат Шива в Иерусалиме, расположенный на знаменитой Музыкальной площади. Заведение славится средиземноморско-итальянской кухней и теплой атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Тихая обстановка
Полный бар
Бронирование столов
Отдельные залы
Парковка
Wi-Fi

Контакты

12 Ma'avar Beit David St., Music Square, Jerusalem
+972 2-992-0540
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница09:00 - 14:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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