Nah'man в Иерусалиме
О месте
Уютный и элегантный кошерный ресторан в районе Нахалат Шива в Иерусалиме, расположенный на знаменитой Музыкальной площади. Заведение славится средиземноморско-итальянской кухней и теплой атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Тихая обстановка
Полный бар
Бронирование столов
Отдельные залы
Парковка
Wi-Fi
Контакты
12 Ma'avar Beit David St., Music Square, Jerusalem
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница09:00 - 14:00
Воскресенье12:00 - 23:00