Katy's в Иерусалиме
О месте
Одно из самых известных и старейших заведений Иерусалима. Это небольшое, интимное французское бистро, которое с 1975 года предлагает гостям уникальное сочетание традиционной французской кухни и местных израильских продуктов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Ha-Soreg St 2, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:00
Вторник13:00 - 23:00
Среда13:00 - 23:00
Четверг13:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00
Воскресенье13:00 - 23:00