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Katy's в Иерусалиме

Katy's

О месте

Одно из самых известных и старейших заведений Иерусалима. Это небольшое, интимное французское бистро, которое с 1975 года предлагает гостям уникальное сочетание традиционной французской кухни и местных израильских продуктов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Ha-Soreg St 2, Jerusalem
+97226231793

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:00
Вторник13:00 - 23:00
Среда13:00 - 23:00
Четверг13:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00
Воскресенье13:00 - 23:00
Контакты
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