Happy Fish в Иерусалиме
О месте
Популярный кошерный рыбный и молочный ресторан, расположенный на живописной зеленой террасе в самом сердце Иерусалима, всего в нескольких минутах ходьбы от Старого города.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Вегетарианские блюда
Контакты
Mamilla Rd 14, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00