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Happy Fish в Иерусалиме

Happy Fish

О месте

Популярный кошерный рыбный и молочный ресторан, расположенный на живописной зеленой террасе в самом сердце Иерусалима, всего в нескольких минутах ходьбы от Старого города.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Вегетарианские блюда

Контакты

Mamilla Rd 14, Jerusalem
+97225482230

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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