Deja Bu в Иерусалиме

О месте

Оживленный ресторан и бар в самом центре Иерусалима, известный своей оживленной атмосферой и разнообразным меню. Это популярное место среди местных жителей и туристов, во многом благодаря тому, что оно работает в субботу, что является редким преимуществом для многих заведений города