Deja Bu в Иерусалиме
О месте
Оживленный ресторан и бар в самом центре Иерусалима, известный своей оживленной атмосферой и разнообразным меню. Это популярное место среди местных жителей и туристов, во многом благодаря тому, что оно работает в субботу, что является редким преимуществом для многих заведений города
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Menashe Ben Israel St 1, Jerusalem, 9459401
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота08:00 - 01:00
Воскресенье16:00 - 00:00