The Eucalyptus в Иерусалиме
О месте
Знаменитый кошерный ресторан танахической кухни. Заведение известно своей уникальной концепцией и считается одним из самых творческих кошерных ресторанов в мире.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Felt St 14, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 21:00
Вторник17:30 - 21:00
Среда17:30 - 21:00
Четверг17:30 - 22:00
Воскресенье17:30 - 21:00