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The Eucalyptus в Иерусалиме

The Eucalyptus

О месте

Знаменитый кошерный ресторан танахической кухни. Заведение известно своей уникальной концепцией и считается одним из самых творческих кошерных ресторанов в мире.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Felt St 14, Jerusalem
+97226244331

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 21:00
Вторник17:30 - 21:00
Среда17:30 - 21:00
Четверг17:30 - 22:00
Воскресенье17:30 - 21:00
Контакты
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