Mona в Иерусалиме
О месте
Популярное гастрономическое заведение, известное своей элегантной, но непринужденной атмосферой, креативной кухней и высоким качеством обслуживания. Изначально открывшись как бар, сегодня это полноценный ресторан высокого класса.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Shmu'el ha-Nagid St 12, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 00:00
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота12:30 - 00:00
Воскресенье18:30 - 00:00