Notre Dame Rooftop Restaurant в Иерусалиме
О месте
Один из самых известных панорамных ресторанов Иерусалима, расположенный на 4-м этаже исторического комплекса Папского института «Нотр-Дам». Главная особенность заведения — захватывающий панорамный вид на 360 градусов на стены Старого города, Купол Скалы и Елеонскую гору.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Notre Dame Center of Jerusalem, HaTsanhanim St 3, 4th Floor, Jerusalem, 9120402
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:30 - 22:30
Среда16:30 - 22:30
Четверг16:30 - 22:30
Пятница16:30 - 22:30
Суббота16:30 - 22:30