Fayruz Restaurant в Иерусалиме
О месте
Высоко оцененный ресторан традиционной кухни в Старом городе Иерусалима, известный своим гостеприимством, аутентичными блюдами и отличным сервисом. Посетители отмечают его как одну из главных кулинарных жемчужин города.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Latin Patriarchate St 52, Jerusalem, 1001273
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 21:00
Вторник11:00 - 21:00
Среда11:00 - 21:00
Четверг11:00 - 21:00
Пятница11:00 - 21:00
Суббота11:00 - 21:00
Воскресенье11:00 - 21:00