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Fayruz Restaurant в Иерусалиме

Fayruz Restaurant

О месте

Высоко оцененный ресторан традиционной кухни в Старом городе Иерусалима, известный своим гостеприимством, аутентичными блюдами и отличным сервисом. Посетители отмечают его как одну из главных кулинарных жемчужин города.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Latin Patriarchate St 52, Jerusalem, 1001273
+972542635193

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 21:00
Вторник11:00 - 21:00
Среда11:00 - 21:00
Четверг11:00 - 21:00
Пятница11:00 - 21:00
Суббота11:00 - 21:00
Воскресенье11:00 - 21:00
Контакты
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