Rooftop в Иерусалиме
О месте
Стильный открытый лаунж-ресторан, расположенный на крыше, который славится захватывающим панорамным видом на Старый город и изысканной кошерной кухней.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
הכניסה דרך מלון ממילא, Shlomo ha-Melekh St 11, Jerusalem
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 23:00
Вторник18:00 - 23:00
Среда18:00 - 23:00
Четверг18:00 - 23:00
Пятница13:00 - 21:00
Суббота13:00 - 21:00
Воскресенье18:00 - 23:00