Аренда элитных авто в Иерусалим
Автомобиль премиум-класса позволяет выстроить поездку вокруг собственного графика, не ограничиваясь стандартными туристическими маршрутами. Он подойдет для деловых визитов, частных поездок и знакомства с окрестностями города.
Что мы предлагаем
Автомобиль можно подобрать под городской график или под маршрут, который продолжается за пределами Jerusalem и требует большей универсальности.
- Mercedes-Benz S-Class создает сдержанный представительский формат для деловых поездок.
- Range Rover подходит для индивидуальных маршрутов с большим количеством перемещений.
- Автомобиль с водителем станет удобным решением для насыщенной программы и официальных визитов.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Водитель помогает объединить деловые встречи, официальные визиты и культурную программу в один удобный маршрут.
- Подача к отелю, офису или месту проведения официальной встречи.
- Индивидуальные поездки к историческим и культурным объектам с заранее согласованным расписанием.
- Маршруты за пределы Jerusalem с возможностью провести в пути несколько часов без смены транспорта.
Дополнительные услуги
Автомобиль может стать частью индивидуальной программы знакомства с регионом, особенно если маршрут выходит за пределы города. Дополнительные сервисы позволяют объединить культурные, исторические и частные направления.
- Персональные поездки к историческим и культурным объектам с индивидуальным маршрутом.
- Организация маршрутов к частным винодельням и загородным локациям.
- Премиальные автомобили для официальных мероприятий, частных церемоний и съёмок.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Спокойствие клиента начинается с надежного автомобиля и четко организованной подачи. Машины регулярно проходят обслуживание, а перед арендой проверяется техническая готовность выбранной модели. При необходимости профессиональный водитель берет на себя управление поездкой.
Аренда для особых случаев
Особые события в Иерусалиме требуют особенно деликатного подхода, когда комфорт должен сочетаться с уважением к характеру места.
- Важные культурные и религиозные мероприятия.
- Частные ужины и официальные приемы.
- Поездки между историческими и современными площадками по случаю события.
- Представительский транспорт для особых деловых визитов.
Сдержанный премиальный автомобиль позволяет сохранить внимание к самому событию и его значению.