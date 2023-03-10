Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда элитных авто в Иерусалим

Автомобиль премиум-класса позволяет выстроить поездку вокруг собственного графика, не ограничиваясь стандартными туристическими маршрутами. Он подойдет для деловых визитов, частных поездок и знакомства с окрестностями города.

Что мы предлагаем

Автомобиль можно подобрать под городской график или под маршрут, который продолжается за пределами Jerusalem и требует большей универсальности.

  • Mercedes-Benz S-Class создает сдержанный представительский формат для деловых поездок.
  • Range Rover подходит для индивидуальных маршрутов с большим количеством перемещений.
  • Автомобиль с водителем станет удобным решением для насыщенной программы и официальных визитов.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Водитель помогает объединить деловые встречи, официальные визиты и культурную программу в один удобный маршрут.

  • Подача к отелю, офису или месту проведения официальной встречи.
  • Индивидуальные поездки к историческим и культурным объектам с заранее согласованным расписанием.
  • Маршруты за пределы Jerusalem с возможностью провести в пути несколько часов без смены транспорта.

Дополнительные услуги

Автомобиль может стать частью индивидуальной программы знакомства с регионом, особенно если маршрут выходит за пределы города. Дополнительные сервисы позволяют объединить культурные, исторические и частные направления.

  • Персональные поездки к историческим и культурным объектам с индивидуальным маршрутом.
  • Организация маршрутов к частным винодельням и загородным локациям.
  • Премиальные автомобили для официальных мероприятий, частных церемоний и съёмок.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Спокойствие клиента начинается с надежного автомобиля и четко организованной подачи. Машины регулярно проходят обслуживание, а перед арендой проверяется техническая готовность выбранной модели. При необходимости профессиональный водитель берет на себя управление поездкой.

Аренда для особых случаев

Особые события в Иерусалиме требуют особенно деликатного подхода, когда комфорт должен сочетаться с уважением к характеру места.

  • Важные культурные и религиозные мероприятия.
  • Частные ужины и официальные приемы.
  • Поездки между историческими и современными площадками по случаю события.
  • Представительский транспорт для особых деловых визитов.

Сдержанный премиальный автомобиль позволяет сохранить внимание к самому событию и его значению.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM