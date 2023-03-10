Элитные виллы в Куала-Лумпур
Тропический климат открывает совершенно другой сценарий повседневной жизни. Вилла становится местом для завтраков на свежем воздухе, отдыха у воды и вечеров, которые естественно перемещаются между домом и садом.
Что мы предлагаем
Современный городской ритм и тропическая природа создают необычное сочетание, которое особенно хорошо раскрывается в формате частной виллы. Мы подбираем дома, позволяющие сохранить ощущение уединённости, не отказываясь от удобств большого города.
- Современные резиденции с бассейнами, зелёными садами и просторными зонами отдыха.
- Варианты аренды для длительного проживания, семейных поездок и деловых визитов.
- Покупка недвижимости с учётом качества объекта, его окружения и перспектив дальнейшего использования.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Тропический климат и городской масштаб создают особый выбор между уединёнными холмистыми районами и современными жилыми кварталами.
- Bukit Tunku — крупные частные дома среди густой зелени, недалеко от центральных районов.
- Damansara Heights — холмистая местность, современные резиденции и развитая инфраструктура.
- Kenny Hills — камерная атмосфера, сады и ощущение загородной жизни рядом с мегаполисом.
- Mont Kiara — современная международная среда с закрытыми жилыми комплексами и высоким уровнем удобств.
Дополнительные услуги
Современная городская жизнь располагает к сочетанию гастрономии, wellness, деловых задач и ярких впечатлений.
- Персональный тренер, SPA-процедуры и wellness-программы с посещением лучших комплексов.
- Организация деловых мероприятий, презентаций и частных встреч.
- Подбор ресторанов, гастрономических маршрутов и закрытых заведений.
- Вертолётные перелёты, яхты и автомобили с водителем для индивидуальной программы.
Почему выбирают нас
Современный ритм жизни требует гибкого подхода, в котором деловые задачи и отдых могут органично сосуществовать.
- Подбираем решения с учётом привычного уровня обслуживания, графика и продолжительности пребывания.
- Организуем рестораны, wellness-программы, шопинг и частные мероприятия через проверенных локальных партнёров.
- Предоставляем персонального менеджера для координации основных и дополнительных запросов.
- Если планы меняются уже во время поездки, оперативно пересматриваем организационные детали.
Услуги для владельцев вилл
Для владельца важно понимать, что происходит с объектом, даже когда он находится далеко от него. Наши специалисты могут взять на себя ежедневную координацию и одновременно поддерживать арендную привлекательность резиденции.
- Контроль состояния виллы, работы персонала и выполнения текущих задач.
- Управление арендными запросами и расписанием заездов.
- Продвижение объекта среди международной аудитории.
- Анализ условий аренды и рекомендации по изменению коммерческой модели.
Гарантия безопасности сделки
При работе с зарубежной недвижимостью особенно важно, чтобы клиент понимал реальную структуру обязательств и порядок оформления ещё до внесения средств.
- Разбор условий бронирования, депозита и окончательного расчёта.
- Проверка документов, предоставленных собственником или его представителем.
- Подготовка вопросов и замечаний для юридического согласования.