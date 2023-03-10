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Элитные виллы в Куала-Лумпур

Тропический климат открывает совершенно другой сценарий повседневной жизни. Вилла становится местом для завтраков на свежем воздухе, отдыха у воды и вечеров, которые естественно перемещаются между домом и садом.

Что мы предлагаем

Современный городской ритм и тропическая природа создают необычное сочетание, которое особенно хорошо раскрывается в формате частной виллы. Мы подбираем дома, позволяющие сохранить ощущение уединённости, не отказываясь от удобств большого города.

  • Современные резиденции с бассейнами, зелёными садами и просторными зонами отдыха.
  • Варианты аренды для длительного проживания, семейных поездок и деловых визитов.
  • Покупка недвижимости с учётом качества объекта, его окружения и перспектив дальнейшего использования.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Тропический климат и городской масштаб создают особый выбор между уединёнными холмистыми районами и современными жилыми кварталами.

  • Bukit Tunku — крупные частные дома среди густой зелени, недалеко от центральных районов.
  • Damansara Heights — холмистая местность, современные резиденции и развитая инфраструктура.
  • Kenny Hills — камерная атмосфера, сады и ощущение загородной жизни рядом с мегаполисом.
  • Mont Kiara — современная международная среда с закрытыми жилыми комплексами и высоким уровнем удобств.

Дополнительные услуги

Современная городская жизнь располагает к сочетанию гастрономии, wellness, деловых задач и ярких впечатлений.

  • Персональный тренер, SPA-процедуры и wellness-программы с посещением лучших комплексов.
  • Организация деловых мероприятий, презентаций и частных встреч.
  • Подбор ресторанов, гастрономических маршрутов и закрытых заведений.
  • Вертолётные перелёты, яхты и автомобили с водителем для индивидуальной программы.

Почему выбирают нас

Современный ритм жизни требует гибкого подхода, в котором деловые задачи и отдых могут органично сосуществовать.

  • Подбираем решения с учётом привычного уровня обслуживания, графика и продолжительности пребывания.
  • Организуем рестораны, wellness-программы, шопинг и частные мероприятия через проверенных локальных партнёров.
  • Предоставляем персонального менеджера для координации основных и дополнительных запросов.
  • Если планы меняются уже во время поездки, оперативно пересматриваем организационные детали.

Услуги для владельцев вилл

Для владельца важно понимать, что происходит с объектом, даже когда он находится далеко от него. Наши специалисты могут взять на себя ежедневную координацию и одновременно поддерживать арендную привлекательность резиденции.

  • Контроль состояния виллы, работы персонала и выполнения текущих задач.
  • Управление арендными запросами и расписанием заездов.
  • Продвижение объекта среди международной аудитории.
  • Анализ условий аренды и рекомендации по изменению коммерческой модели.

Гарантия безопасности сделки

При работе с зарубежной недвижимостью особенно важно, чтобы клиент понимал реальную структуру обязательств и порядок оформления ещё до внесения средств.

  • Разбор условий бронирования, депозита и окончательного расчёта.
  • Проверка документов, предоставленных собственником или его представителем.
  • Подготовка вопросов и замечаний для юридического согласования.
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