Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Bar Rocking Chair в Киото

Bar Rocking Chair

О месте

Бар в традиционном японском доме с настоящим камином. Известен своими классическими коктейлями и использованием местных ингредиентов. Считается местом для ценителей тишины и уюта.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

434-2 Tachibanacho, Shimogyo Ward, Kyoto, 600-8044
+81754968679

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Воскресенье17:00 - 01:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM