Bar Rocking Chair в Киото
О месте
Бар в традиционном японском доме с настоящим камином. Известен своими классическими коктейлями и использованием местных ингредиентов. Считается местом для ценителей тишины и уюта.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
434-2 Tachibanacho, Shimogyo Ward, Kyoto, 600-8044
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Воскресенье17:00 - 01:00