KITSUNE KYOTO в Киото
О месте
Клуб с двумя уровнями («Земля» и «Океан»), популярный благодаря динамичной атмосфере и расположению в районе Понто-тё.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Живая музыка
DJ сеты
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
〒604-8017 Kyoto, Nakagyo Ward, Zaimokucho, 179 Ｆ・Ｓ木屋町ビル 3F-4F
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 05:00
Вторник22:00 - 05:00
Среда22:00 - 05:00
Четверг22:00 - 05:00
Пятница22:00 - 05:00
Суббота22:00 - 05:00
Воскресенье22:00 - 05:00