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Bee’s Knees в Киото

Bee’s Knees

О месте

Скрытый спикизи-бар за дверью с надписью «The Book Store». Входит в топ-50 баров Азии. Специализируется на авторских коктейлях в атмосфере сухого закона США.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка

Контакты

〒604-8024 Kyoto, Nakagyo Ward, Kamiyacho, 364 マツヤビル 1F
+81755855595

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Контакты
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