K36 (The Bar & Rooftop) в Киото
О месте
Стильный бар на крыше отеля Seiryu с видом на пагоду Ясака и весь Киото. Одно из самых статусных мест для вечернего коктейля.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
〒605-0862 Kyoto, Higashiyama Ward, Kiyomizu, 2 Chome−204-2 4F The Hotel Seiryu
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 00:00
Вторник13:00 - 00:00
Среда13:00 - 00:00
Четверг13:00 - 00:00
Пятница13:00 - 00:00
Суббота13:00 - 00:00
Воскресенье13:00 - 00:00