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Grace Note в Киото

Grace Note

О месте

Новый высококлассный коктейль-бар в районе Хигасияма. Современный интерьер, камерная атмосфера и акцент на креативные миксы.

Особенности

Коктейльная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

270-3 Kitagomoncho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0815
+817090091823

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник15:00 - 23:00
Среда15:00 - 23:00
Четверг15:00 - 23:00
Пятница15:00 - 23:00
Суббота15:00 - 23:00
Воскресенье15:00 - 23:00
Контакты
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