Grace Note в Киото
О месте
Новый высококлассный коктейль-бар в районе Хигасияма. Современный интерьер, камерная атмосфера и акцент на креативные миксы.
Особенности
Коктейльная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
270-3 Kitagomoncho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0815
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник15:00 - 23:00
Среда15:00 - 23:00
Четверг15:00 - 23:00
Пятница15:00 - 23:00
Суббота15:00 - 23:00
Воскресенье15:00 - 23:00