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Bar Kohaku
Bar Kohaku в Kyoto
О месте
Роскошный бар с видом на старый город. Славится коллекцией редких сортов крафтового джина и виски.
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