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Miyamasou в Киото

Miyamasou

О месте

3 звезды Мишлен. Ресторан в горах на севере Киото, проповедующий философию цумикуса (сбор дикорастущих трав и кореньев).Уединенная атмосфера в бывшем гостевом доме храма, кухня «дикой природы».

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Парковка

Контакты

375 Hanaseharachicho, Sakyo Ward, Kyoto, 601-1102
+81757460231

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 19:00
Вторник12:00 - 19:00
Среда12:00 - 19:00
Четверг12:00 - 19:00
Пятница12:00 - 19:00
Суббота12:00 - 19:00
Воскресенье12:00 - 19:00
Контакты
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