Miyamasou в Киото
О месте
3 звезды Мишлен. Ресторан в горах на севере Киото, проповедующий философию цумикуса (сбор дикорастущих трав и кореньев).Уединенная атмосфера в бывшем гостевом доме храма, кухня «дикой природы».
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Парковка
Контакты
375 Hanaseharachicho, Sakyo Ward, Kyoto, 601-1102
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 19:00
Вторник12:00 - 19:00
Среда12:00 - 19:00
Четверг12:00 - 19:00
Пятница12:00 - 19:00
Суббота12:00 - 19:00
Воскресенье12:00 - 19:00