Kikunoi Sushi Ao в Киото
О месте
Эксклюзивный суши-ресторан в районе Хигасияма(недалеко от главного здания Kikunoi Honten). Он специализируется на «суши-кайсэки», где классические блюда киотской кухни чередуются с нигири.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
〒605-0825 Kyoto, Higashiyama Ward, Shimokawaracho, 463-30 2階
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 19:30
Четверг15:00 - 19:30
Пятница15:00 - 19:30
Суббота15:00 - 19:30
Воскресенье15:00 - 19:30