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Kikunoi Sushi Ao в Киото

Kikunoi Sushi Ao

О месте

Эксклюзивный суши-ресторан в районе Хигасияма(недалеко от главного здания Kikunoi Honten). Он специализируется на «суши-кайсэки», где классические блюда киотской кухни чередуются с нигири.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

〒605-0825 Kyoto, Higashiyama Ward, Shimokawaracho, 463-30 2階
+81755512000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 19:30
Четверг15:00 - 19:30
Пятница15:00 - 19:30
Суббота15:00 - 19:30
Воскресенье15:00 - 19:30
Контакты
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