Mishima-tei в Киото
О месте
Один из самых известных и старейших ресторанов Киото, специализирующийся на сукияки. Он был основан в 1873 году и уже более 150 лет сохраняет репутацию места с первоклассной говядиной вагю и уникальной исторической атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Вино и пиво
Тихая обстановка
Отдельные залы
Бронирование столов
Парковка
Контакты
405 Sakuranocho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8035
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 21:00
Вторник11:00 - 21:00
Среда11:00 - 21:00
Четверг11:00 - 21:00
Пятница11:00 - 21:00
Суббота11:00 - 21:00
Воскресенье11:00 - 21:00