Kichisen в Киото
О месте
Это знаменитый ресторан традиционной японской кухни кайсеки в Киото, удостоенный звезд Michelin. Он расположен в живописном месте рядом с храмом Симогамо, в окружении священного леса Тадасу-но-Мори.
Особенности
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Контакты
〒606-0805 Kyoto, Sakyo Ward, 下鴨糺ノ森森本町五
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота12:00 - 21:00
Воскресенье12:00 - 21:00