Kichisen in Kyoto
About
Это знаменитый ресторан традиционной японской кухни кайсеки в Киото, удостоенный звезд Michelin. Он расположен в живописном месте рядом с храмом Симогамо, в окружении священного леса Тадасу-но-Мори.
Features
Wine and beer
Quiet atmosphere
Table reservations
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Contacts
〒606-0805 Kyoto, Sakyo Ward, 下鴨糺ノ森森本町五
Extra Info
HOURS
Monday12:00 - 21:00
Tuesday12:00 - 21:00
Wednesday12:00 - 21:00
Thursday12:00 - 21:00
Friday12:00 - 21:00
Saturday12:00 - 21:00
Sunday12:00 - 21:00