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Kichisen in Kyoto

Kichisen

About

Это знаменитый ресторан традиционной японской кухни кайсеки в Киото, удостоенный звезд Michelin. Он расположен в живописном месте рядом с храмом Симогамо, в окружении священного леса Тадасу-но-Мори.

Features

Wine and beer
Quiet atmosphere
Table reservations
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash

Contacts

〒606-0805 Kyoto, Sakyo Ward, 下鴨糺ノ森森本町五
+81757116121

Extra Info

HOURS
Monday12:00 - 21:00
Tuesday12:00 - 21:00
Wednesday12:00 - 21:00
Thursday12:00 - 21:00
Friday12:00 - 21:00
Saturday12:00 - 21:00
Sunday12:00 - 21:00