Kikunoi Honten в Киото
О месте
Ресторан с вековой историей в районе Хигасияма.Изысканная кухня кайсеки в домашней атмосфере с безупречным сервисом.
Особенности
Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
〒605-0825 Kyoto, Higashiyama Ward, Shimokawaracho, 459
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 19:30
Вторник12:00 - 19:30
Среда12:00 - 19:30
Четверг12:00 - 19:30
Пятница12:00 - 19:30
Суббота12:00 - 19:30
Воскресенье12:00 - 19:30