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Kikunoi Honten в Киото

Kikunoi Honten

О месте

Ресторан с вековой историей в районе Хигасияма.Изысканная кухня кайсеки в домашней атмосфере с безупречным сервисом.

Особенности

Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

〒605-0825 Kyoto, Higashiyama Ward, Shimokawaracho, 459
+81755610015

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 19:30
Вторник12:00 - 19:30
Среда12:00 - 19:30
Четверг12:00 - 19:30
Пятница12:00 - 19:30
Суббота12:00 - 19:30
Воскресенье12:00 - 19:30
Контакты
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