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Kodaiji Jugyuan в Киото

Kodaiji Jugyuan

О месте

2 звезды Мишлен (2025). Элегантный ресторан в доме в стиле сукия, которому более 100 лет.Известен безупречным мастерством приготовления мяса и тихой атмосферой исторического района.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

〒605-0826 Kyoto, Higashiyama Ward, 高台寺 桝屋町 353
+81755336060

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00
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