Kodaiji Jugyuan в Киото
О месте
2 звезды Мишлен (2025). Элегантный ресторан в доме в стиле сукия, которому более 100 лет.Известен безупречным мастерством приготовления мяса и тихой атмосферой исторического района.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
〒605-0826 Kyoto, Higashiyama Ward, 高台寺 桝屋町 353
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00