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Jean-Georges at The Shinmonzen в Киото

Jean-Georges at The Shinmonzen

О месте

Ресторан знаменитого французского шефа Жана-Жоржа Вонгерихтена, недавно получивший одну звезду Мишлен.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

235 Nishinocho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0088
+81756002055

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:30 - 20:30
Вторник07:30 - 20:30
Среда07:30 - 20:30
Четверг07:30 - 20:30
Пятница07:30 - 20:30
Суббота07:30 - 20:30
Воскресенье07:30 - 20:30
Контакты
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