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The Underground at The Mob Museum в Лас-Вегасе

The Underground at The Mob Museum

О месте

Иммерсивная выставка и работающий «спикизи»-бар в подвале Музея мафии в Лас-Вегасе. Посетители погружаются в атмосферу 1920-х годов, пробуя крафтовые коктейли, самогон местного производства и изучая артефакты эпохи Сухого закона.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

300 Stewart Ave, Las Vegas, NV 89101
+17022292734

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 23:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 23:00
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