The Underground at The Mob Museum в Лас-Вегасе
О месте
Иммерсивная выставка и работающий «спикизи»-бар в подвале Музея мафии в Лас-Вегасе. Посетители погружаются в атмосферу 1920-х годов, пробуя крафтовые коктейли, самогон местного производства и изучая артефакты эпохи Сухого закона.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
300 Stewart Ave, Las Vegas, NV 89101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 23:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 23:00