Glitter Gulch Tiki в Лас-Вегасе
О месте
Новый атмосферный тики-бар в центре Лас-Вегаса на 4-й улице, предлагающий тропические коктейли с дымом и огнем, коллекционные кружки, гавайские закуски и неоновый декор в стиле ретро.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
113 N 4th St, Las Vegas, NV 89101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 01:00
Вторник16:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье16:00 - 01:00