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The Vault в Лас-Вегасе

The Vault

О месте

Эксклюзивный спикизи-бар в самом сердце курорта Bellagio. Он ориентирован на состоятельную публику, ценителей редкого алкоголя и атмосферы приватности.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов
Парковка

Контакты

3600 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 00:00
Контакты
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