Omnia в Лас-Вегасе
О месте
Один из самых популярных и роскошных клубов Лас-Вегас-Стрип. Он известен своей гигантской кинетической люстрой, многоуровневым пространством, выступлениями диджеев мирового уровня и строгим дресс-кодом. Клуб включает основной зал, террасу с видом на Стрип и хип-хоп зал Heart of Omnia.
Особенности
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Терраса
Посадочные места
DJ сеты
Живая музыка
Винная карта
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
3570 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник22:30 - 04:00
Четверг22:30 - 04:00
Пятница22:30 - 04:00
Суббота22:30 - 04:00
Воскресенье22:30 - 04:00