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Omnia в Лас-Вегасе

Omnia

О месте

Один из самых популярных и роскошных клубов Лас-Вегас-Стрип. Он известен своей гигантской кинетической люстрой, многоуровневым пространством, выступлениями диджеев мирового уровня и строгим дресс-кодом. Клуб включает основной зал, террасу с видом на Стрип и хип-хоп зал Heart of Omnia.

Особенности

Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Терраса
Посадочные места
DJ сеты
Живая музыка
Винная карта
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

3570 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
+17027856200

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник22:30 - 04:00
Четверг22:30 - 04:00
Пятница22:30 - 04:00
Суббота22:30 - 04:00
Воскресенье22:30 - 04:00
Контакты
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