Omnia в Лас-Вегасе

О месте

Один из самых популярных и роскошных клубов Лас-Вегас-Стрип. Он известен своей гигантской кинетической люстрой, многоуровневым пространством, выступлениями диджеев мирового уровня и строгим дресс-кодом. Клуб включает основной зал, террасу с видом на Стрип и хип-хоп зал Heart of Omnia.