Marquee Nightclub в Лас-Вегасе
О месте
Культовое многоуровневое пространство площадью более 5 500 квадратных метров. Заведение объединяет в себе несколько уникальных зон: основной зал с панорамными LED-экранами для выступлений мировых диджеев, уютный лаунж «Библиотека» с камином и бильярдом, а также открытую террасу с бассейном, откуда открывается захватывающий вид.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Терраса
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
3708 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:30 - 04:00
Среда22:30 - 04:00
Пятница22:30 - 04:00
Суббота22:30 - 04:00