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Marquee Nightclub в Лас-Вегасе

Marquee Nightclub

О месте

Культовое многоуровневое пространство площадью более 5 500 квадратных метров. Заведение объединяет в себе несколько уникальных зон: основной зал с панорамными LED-экранами для выступлений мировых диджеев, уютный лаунж «Библиотека» с камином и бильярдом, а также открытую террасу с бассейном, откуда открывается захватывающий вид.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Терраса
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

3708 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
+17023339000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:30 - 04:00
Среда22:30 - 04:00
Пятница22:30 - 04:00
Суббота22:30 - 04:00
Контакты
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