Marquee Nightclub в Лас-Вегасе

О месте

Культовое многоуровневое пространство площадью более 5 500 квадратных метров. Заведение объединяет в себе несколько уникальных зон: основной зал с панорамными LED-экранами для выступлений мировых диджеев, уютный лаунж «Библиотека» с камином и бильярдом, а также открытую террасу с бассейном, откуда открывается захватывающий вид.