Baccarat Bar в Лас-Вегасе
О месте
Знаменитый лаундж в отеле-казино Bellagio. Это элегантное место с видом на игровой зал, предлагающее классическую атмосферу «старого Вегаса».
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Bellagio Hotel & Casino, 3600 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 00:00
Вторник00:00 - 00:00
Среда00:00 - 00:00
Четверг00:00 - 00:00
Пятница00:00 - 00:00
Суббота00:00 - 00:00
Воскресенье00:00 - 00:00