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Hakkasan Nightclub в Лас-Вегасе

Hakkasan Nightclub

О месте

Один из крупнейших и самых известных ночных клубов в Лас-Вегасе и США, сочетающий ресторан кантонской кухни и многоуровневый ночной клуб. Заведение славится выступлениями мировых диджеев, роскошным дизайном, четырьмя различными зонами атмосферы и строгим дресс-кодом для гостей.

Особенности

Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

3799 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
+17028913838

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда22:30 - 04:00
Четверг22:30 - 04:00
Пятница22:30 - 04:00
Суббота22:30 - 04:00
Контакты
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