Hakkasan Nightclub в Лас-Вегасе

О месте

Один из крупнейших и самых известных ночных клубов в Лас-Вегасе и США, сочетающий ресторан кантонской кухни и многоуровневый ночной клуб. Заведение славится выступлениями мировых диджеев, роскошным дизайном, четырьмя различными зонами атмосферы и строгим дресс-кодом для гостей.