Overlook Lounge, Aperitifs & Spirits в Лас-Вегасе
О месте
Элегантный бар в отеле Wynn Las Vegas, предлагающий уединенную атмосферу с видом на водопад Lake of Dreams. Известный своей изысканной коктейльной картой, созданной миксологом Мариеной Мерсер Боарини, бар оформлен в богатых тонах с хрустальными люстрами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Контакты
3131 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 04:00
Суббота12:00 - 04:00
Воскресенье12:00 - 02:00