Discovering King Tut's Tomb в Лас-Вегасе
О месте
Иммерсивная выставка, воссоздающая легендарную находку Говарда Картера 1922 года. Посетители проходят через детально проработанные реплики погребальных камер, знакомясь с более чем 3000-летней историей, культурой Древнего Египта и процессом мумификации.
Контакты
3900 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89119
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 20:00
Вторник10:00 - 20:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 20:00