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The Mob Museum в Лас-Вегасе

The Mob Museum

О месте

Интерактивный исторический музей, расположенный в бывшем здании суда. Он исследует влияние организованной преступности на США, предлагая экспонаты о Сухом законе, резне в День святого Валентина и истории борьбы правоохранительных органов. Музей также включает секретный бар в подвале.

Контакты

300 Stewart Ave, Las Vegas, NV 89101
+17022292734

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 21:00
Вторник09:00 - 21:00
Среда09:00 - 21:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница09:00 - 21:00
Суббота09:00 - 21:00
Воскресенье09:00 - 21:00
Контакты
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