The Mob Museum в Лас-Вегасе

О месте

Интерактивный исторический музей, расположенный в бывшем здании суда. Он исследует влияние организованной преступности на США, предлагая экспонаты о Сухом законе, резне в День святого Валентина и истории борьбы правоохранительных органов. Музей также включает секретный бар в подвале.