The Mob Museum в Лас-Вегасе
О месте
Интерактивный исторический музей, расположенный в бывшем здании суда. Он исследует влияние организованной преступности на США, предлагая экспонаты о Сухом законе, резне в День святого Валентина и истории борьбы правоохранительных органов. Музей также включает секретный бар в подвале.
Контакты
300 Stewart Ave, Las Vegas, NV 89101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 21:00
Вторник09:00 - 21:00
Среда09:00 - 21:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница09:00 - 21:00
Суббота09:00 - 21:00
Воскресенье09:00 - 21:00