Bellagio Gallery of Fine Art в Лас-Вегасе
О месте
Известная выставочная площадка, расположенная внутри отеля Bellagio. Галерея предлагает сменяющиеся экспозиции мирового уровня, представляя шедевры живописи и искусства из частных коллекций и ведущих музеев. Это оазис высокого искусства на фоне шумного Стрипа.
Контакты
Bellagio Hotel & Casino, 3600 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00