Count's Kustoms в Лас-Вегасе
О месте
Знаменитая автомастерская, принадлежащая Дэнни «Графу» Кокеру из шоу «Counting Cars». Это популярное туристическое место, где можно бесплатно осмотреть коллекцию уникальных кастомных автомобилей, чопперов и хот-родов. Посетители могут приобрести сувениры и часто увидеть автомобили из телешоу.
Контакты
2714 S Highland Dr, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 16:00
Вторник10:00 - 16:00
Среда10:00 - 16:00
Четверг10:00 - 16:00
Пятница10:00 - 16:00
Суббота10:00 - 16:00
Воскресенье10:00 - 16:00