Count's Kustoms в Лас-Вегасе

О месте

Знаменитая автомастерская, принадлежащая Дэнни «Графу» Кокеру из шоу «Counting Cars». Это популярное туристическое место, где можно бесплатно осмотреть коллекцию уникальных кастомных автомобилей, чопперов и хот-родов. Посетители могут приобрести сувениры и часто увидеть автомобили из телешоу.