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Count's Kustoms в Лас-Вегасе

Count's Kustoms

О месте

Знаменитая автомастерская, принадлежащая Дэнни «Графу» Кокеру из шоу «Counting Cars». Это популярное туристическое место, где можно бесплатно осмотреть коллекцию уникальных кастомных автомобилей, чопперов и хот-родов. Посетители могут приобрести сувениры и часто увидеть автомобили из телешоу.

Контакты

2714 S Highland Dr, Las Vegas, NV 89109
+17027338657

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 16:00
Вторник10:00 - 16:00
Среда10:00 - 16:00
Четверг10:00 - 16:00
Пятница10:00 - 16:00
Суббота10:00 - 16:00
Воскресенье10:00 - 16:00
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