Princess Diana & The Royals: The Exhibition в Лас-Вегасе

О месте

Масштабная иммерсивная экспозиция в The Shops at Crystals, насчитывающая более 700 личных вещей, фотографий и предметов гардероба принцессы Дианы, включая вечерние платья, письма и детские вещи. Выставка занимает 12 тематических залов и предлагает уникальный взгляд на жизнь «народной принцессы» и историю королевской семьи.