Princess Diana & The Royals: The Exhibition в Лас-Вегасе
О месте
Масштабная иммерсивная экспозиция в The Shops at Crystals, насчитывающая более 700 личных вещей, фотографий и предметов гардероба принцессы Дианы, включая вечерние платья, письма и детские вещи. Выставка занимает 12 тематических залов и предлагает уникальный взгляд на жизнь «народной принцессы» и историю королевской семьи.
Контакты
3720 S Las Vegas Blvd 3rd Floor, Las Vegas, NV 89158
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00